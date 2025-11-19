В США уволили более 30% сотрудников НАСА

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Сильнее всего пострадал Центр космических полетов Годдарда — его помещения теперь частично пустуют.

Администрация Трампа уволила свыше 30% работников NASA

Фото: www.globallookpress.com/NASA/Aubrey Gemignani

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Bloomberg: в США уволили свыше 30% работников НАСА

Администрация Дональда Трампа уволила свыше 30% работников NASA, занятых в Центре космических полетов Годдарда в штате Мэриленд, откуда осуществляется управление телескопом «Хаббл». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, именно этот центр пострадал от сокращений сильнее остальных подразделений NASA. Во внутреннем письме, с которым ознакомились журналисты, говорится, что численность персонала Годдарда уменьшилась до примерно 6,6 тысячи человек, тогда как ранее там работали более 10 тысяч сотрудников. Из-за масштабной оптимизации часть лабораторных помещений пустует, и NASA рассматривает вариант их сноса или передачи в аренду.

Работники Центра Годдарда отвечают за управление телескопом «Хаббл», наблюдение за космической погодой и реализацию научных миссий по изучению Солнечной системы, включая исследования Марса.

В начале мая американское правительство предложило существенно сократить общий бюджет NASA на 2026 финансовый год — почти на четверть. Конгрессу представлено предложение выделить 18,8 миллиарда долларов, тогда как в 2025 году финансирование составляло 24,8 миллиарда долларов, что соответствует снижению примерно на 24,3%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
Неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей в США
15:06
Литва открыла границу с Белоруссией
15:01
Может не хватить? Украина экономит запасы газа из хранилищ
15:00
Депутаты Верховной рады вызвали с отчетом министров украинского правительства вместе с Умеровым
14:50
Волшебные таблетки? Россияне потратили 160 млн рублей на БАДы в 2025 году
14:48
Десятки бутылок: директора школы уволили из-за тайника с алкоголем в ее кабинете

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
«Мы как русская изба»: «Иванушки» готовы принять кинувших Буланову танцоров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году