В США уволили более 30% сотрудников НАСА

Bloomberg: в США уволили свыше 30% работников НАСА

Администрация Дональда Трампа уволила свыше 30% работников NASA, занятых в Центре космических полетов Годдарда в штате Мэриленд, откуда осуществляется управление телескопом «Хаббл». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, именно этот центр пострадал от сокращений сильнее остальных подразделений NASA. Во внутреннем письме, с которым ознакомились журналисты, говорится, что численность персонала Годдарда уменьшилась до примерно 6,6 тысячи человек, тогда как ранее там работали более 10 тысяч сотрудников. Из-за масштабной оптимизации часть лабораторных помещений пустует, и NASA рассматривает вариант их сноса или передачи в аренду.

Работники Центра Годдарда отвечают за управление телескопом «Хаббл», наблюдение за космической погодой и реализацию научных миссий по изучению Солнечной системы, включая исследования Марса.

В начале мая американское правительство предложило существенно сократить общий бюджет NASA на 2026 финансовый год — почти на четверть. Конгрессу представлено предложение выделить 18,8 миллиарда долларов, тогда как в 2025 году финансирование составляло 24,8 миллиарда долларов, что соответствует снижению примерно на 24,3%.

