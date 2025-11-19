В Мексике ищут жертв наркоторговцев с помощью мертвых свиней

В Мексике тысячи семей ищут пропавших родственников, и для обнаружения тайных могил теперь применяют новые методы — от дронов и искусственного интеллекта до свиных туш, имитирующих разложение человеческих тел. Об этом сообщает The Guardian.

Почему Мексика ищет исчезнувших по-новому

Десятки тысяч людей считаются пропавшими без вести из-за действий наркокартелей. Во многих регионах убийства и тайные захоронения стали настолько массовыми, что родственники вынуждены самостоятельно искать тела — часто рискуя собственной жизнью.

Так, шесть лет назад Гуадалупе Айяла потеряла сына, которого похитили из дома. Его имя стало одним из более чем пятнадцати тысяч, исчезнувших только в штате Халиско. В Гвадалахаре один из крупных перекрестков даже переименовали в «кольцевую развязку исчезнувших».

По официальным данным, в Мексике пропало свыше 100 тысяч человек, но эксперты считают, что реальная цифра значительно выше — многие семьи боятся сообщать о пропаже из-за угроз со стороны преступных группировок.

Свиньи помогают изучать рост растений на могилах

Чтобы ускорить поиск захоронений и снизить риск для родственников, власти и волонтеры запустили проект, в котором используют свиные туши как модель человеческого тела.

Свиней закапывают на территории Университета Гвадалахары — всего подготовлено 16 участков с разными сценариями: тело, завернутое в одеяло, тело под камнями, расчлененное или кремированное. Два участка оставлены пустыми для контроля.

Свиней используют из-за физиологического и анатомического сходства с человеком. Исследователи уже отметили, что растительность над могилами развивается иначе: над тушами, завернутыми в одеяла, растения появлялись быстрее.

«Несмотря на то, что земля может быть сухой, одеяло удерживает влагу», — объясняет Тунари Роберто Чавес Гонсалес из Поисковой комиссии Халиско.

На других участках наблюдалось проседание почвы, из-за чего она удерживала больше влаги — это также ускоряло рост растений. Ученые зафиксировали 15 видов растений, появляющихся на местах скопления останков.

Дроны и геофизика помогают находить массовые могилы

Параллельно комиссия использует геофизические методы — томографию удельного электрического сопротивления, позволяющую «видеть» структуру грунта под поверхностью. Дроны с мультиспектральными камерами фиксируют следы азота и калия — веществ, часто указывающих на разложение тел.

Такие технологии уже дали результат. В заброшенном доме в Сапопане, где, как предполагалось, действовали наркоторговцы, матерям удалось найти четыре мешка с останками. С помощью геофизического оборудования власти обнаружили 29 мешков и три целых тела.

Матери сами учатся «читать» местность

Некоторые группы родственников заметили, что картели часто роют могилы рядом с определенными деревьями — акацией хуишаче и мескитовым деревом. Эти деревья дают тень, а их корни растут вертикально и не мешают копать.

Ученые считают, что в будущем ИИ сможет анализировать снимки местности и подсказывать районы с наибольшей вероятностью захоронений.

Личная трагедия Айялы

Поиски сына Айялы завершились трагически. Волонтеры нашли четыре руки, экспертиза подтвердила, что одна принадлежала ее сыну. Позже были обнаружены и другие останки.

«Когда ты наконец находишь человека и видишь его таким изуродованным, это самый страшный кошмар. Ты задаешься вопросом, как его пытали, как он умер?» — говорит Айяла.

Коронер установил, что перед смертью молодой человек подвергался воздействию холода: повреждения внутренних органов указывали на сильное переохлаждение.

Что говорят власти

Уполномоченный штата Халиско Виктор Уго Авила Барриентос поддерживает внедрение новых методов, но предупреждает: они не решат проблему наркокартелей.

«Даже если бы у меня была тысяча поисковиков, их число будет расти, если мы не предотвратим смерть людей. Но пока мы надеемся накопить опыт, чтобы как можно быстрее находить тех, кто пропадает», — сказал он.

