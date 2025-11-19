В Челябинской области школьница ударила педагога в шею маникюрными ножницами
Инцидент произошел во время урока, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Фото: 5-tv.ru
В городе Карталы Челябинской области 14-летняя ученица ударила педагога в шею маникюрными ножницами. Об этом 19 ноября сообщили в СУ СКР по региону.
«По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье „Халатность“, также организована проверка по статье „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“», — говорится в сообщении ведомства.
Подробностей случившегося официально не раскрывают, известно лишь, что нападение произошло во время урока. Органы следствия устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в одной из московских школ десятиклассник напал на преподавателя. Об этом сообщил столичный департамент образования и науки в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, инцидент произошел на перемене. Подросток дождался, пока учитель выйдет из кабинета, после чего без разрешения забрал стопку тетрадей и спрятал их в рюкзак.
Когда педагог вернулась и потребовала вернуть работы, школьник стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил женщину по голове. Учителя госпитализировали.
