В Челябинской области школьница ударила педагога в шею маникюрными ножницами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Инцидент произошел во время урока, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Школьница ранила учителя маникюрными ножницами

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В городе Карталы Челябинской области 14-летняя ученица ударила педагога в шею маникюрными ножницами. Об этом 19 ноября сообщили в СУ СКР по региону.

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье „Халатность“, также организована проверка по статье „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“», — говорится в сообщении ведомства.

Подробностей случившегося официально не раскрывают, известно лишь, что нападение произошло во время урока. Органы следствия устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в одной из московских школ десятиклассник напал на преподавателя. Об этом сообщил столичный департамент образования и науки в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел на перемене. Подросток дождался, пока учитель выйдет из кабинета, после чего без разрешения забрал стопку тетрадей и спрятал их в рюкзак.

Когда педагог вернулась и потребовала вернуть работы, школьник стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил женщину по голове. Учителя госпитализировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
В Мексике ищут жертв наркоторговцев с помощью мертвых свиней
17:55
В Венгрии заявили о неспособности Зеленского саботировать переговоры с РФ
17:50
В Индии гималайские медведи за 11 дней стали причиной гибели трех человек
17:43
Ушел из жизни театровед Виталий Дмитриевский
17:35
В США допустили согласование рамок мира на Украине в течение текущей неделе
17:30
Мальчик провалился сквозь пол второго этажа в торговом центре Серпухова

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году