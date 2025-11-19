Российские атомщики снова доказали, что наша страна — лидер отрасли. Сегодня на станции «Эль-Дабаа» в Египте установили корпус реактора, который изготовили на заводе «Росатома» в Петербурге. После завершения строительства на АЭС одновременно будут работать четыре энергоблока. В будущем они обеспечат 10% всей электроэнергии страны.

Участие в торжественной церемонии по видеосвязи принял президент РФ Владимир Путин. О совместных проектах двух стран расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Это самая большая стройка во всей Северной Африке — 60 квадратных километров, целый город, что раскинулся прямо в пустыне неподалеку от побережья Средиземного моря. «Эль-Дабаа», которую в Египте возводит «Росатом», станет крупнейшей АЭС на континенте.

На связи «Эль-Дабаа». Каир, Москва, Вена — президенты России и Египта в присутствии гендиректора МАГАТЭ дают старт установке первого корпуса реактора для новой атомной станции.

Здесь одновременно сооружают сразу четыре энергоблока. Вместе они обеспечат 10% всей электроэнергии страны. В последние годы растущей экономике Египта с ее бесконечными отелями и торговыми центрами электричества очень не хватает.

«Мы переходим на ключевой этап технологического оснащения станции. И уже в обозримом будущем она сможет начать выработку электроэнергии, востребованной для удовлетворения нужд растущей египетской экономики», — отметил президент России Владимир Путин.

Первый атомный реактор из четырех изготовили два месяца назад в Петербурге. Вот он — раскрашенный под гжель. Сначала был ряд технических согласований, затем путешествие морем, и наконец он достиг берегов Египта.

«Этот проект является самым крупным атомным проектом в мире. Чтобы его реализовать, профессиональные команды России и Египта работают день и ночь. И для нашей страны он настоящий вклад в будущее», — сказал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Это важнейший этап строительства. Ведь именно внутри корпуса, что сейчас устанавливают, проходит атомная реакция, которая и является бесперебойным источником электроэнергии.

«Корпус реактора входит в число основных элементов реакторной установки. Он обеспечивает герметичность в условиях высокого давления и температуры и гарантирует безопасность и надежность всего энергоблока», — отметил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Наш реактор, один из самых современных и мощных в мире, вырабатывает 1200 мегаватт электроэнергии. И еще — безопасный, выдержит прямое попадание ракеты. И ведь все это — та самая дешевая и надежная «зеленая» энергетика, от которой Европа, например, добровольно отказывается, консервируя АЭС и переходя на уголь.

«Ваши инвестиции в атомную энергетику — это переломный момент для Египта и всего региона. Они обеспечат производство электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода на многие десятилетия вперед», — сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Электричество отсюда, из «Эль-Дабаа», пойдет в крупнейшие города арабского мира — Каир и Александрию. Четырех блоков АЭС хватит, чтобы восполнить весь дефицит страны в электричестве, обеспечить им пять миллионов квартир, то есть около 25 миллионов жителей Египта.

«Сегодняшнее событие — это продолжение двустороннего сотрудничества наших стран. Вместе мы сделали немало, начиная со строительства Суэцкой плотины, заканчивая сооружением АЭС», — отметил президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

К 2030 году строительство всех четырех энергоблоков полностью завершат. И Египет станет абсолютно энергонезависимым.

«Российско-египетские связи последовательно выстраиваются на базе договора о стратегическом сотрудничестве в духе равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Динамично растет товарооборот, объем которого по итогам прошлого года увеличился чуть больше чем на треть. Углубляется промышленная кооперация, ведется работа по размещению в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны, запланирован ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа», — отметил Путин.

АЭС «Эль-Дабаа», наряду с другими российско-египетскими мегапроектами, — хорошее напоминание о том, как много могут получить страны, что сотрудничают с Москвой, а не корпят над очередными санкциями.

