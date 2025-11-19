Россия намерена работать над законами в сфере ИИ вместе с партнерами

Россия предлагает государствам-партнерам гармонизировать законы в сфере ИИ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава государства подчеркнул, что Москва намерена строить с другими странами диалог в сфере регуляции нейросетей, а также вместе заниматься исследованиями в области ИИ. Эту работу будут вести, основываясь на двусторонних соглашениях и в рамках объединений — ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС и других.

Путин отметил, что на платформе БРИКС уже существуют успешные практики в этом направлении. Кроме того, созданный в 2024 году Международный альянс в сфере искусственного интеллекта уже запустил научную дискуссию, посвященную перспективам развития ИИ и его пользе для промышленности, инфраструктуры и других направлений.

Ранее Владимир Путин отметил, что развитие искусственного интеллекта должно стать системной задачей для федеральных и региональных властей, а также поручил разработать национальный план внедрения ИИ.

