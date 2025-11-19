Путин поручил разработать национальный план внедрения ИИ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Президент отметил, что развитие ИИ должно стать системной задачей для федеральных и региональных властей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин 19 ноября на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в Москве поручил правительству и руководителям российских регионов подготовить национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта.

«Прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, а также в развитии отраслей и субъектов», — заявил глава государства.

Он уточнил, что документ должен охватывать все ключевые направления применения технологий и учитывать долгосрочные цели цифровой трансформации. Путин подчеркнул, что по расчетам к 2030 году вклад искусственного интеллекта в совокупный ВВП России должен превысить 11 трлн рублей. По его словам, это требует масштабного развития инфраструктуры, профессиональных кадров и отраслевых решений.

В ходе мероприятия президент также напомнил, что ранее назвал генеративный ИИ стратегически важной технологией для страны. Он отметил, что Россия обязана обеспечить технологический суверенитет в этой сфере и не допустить критической зависимости от зарубежных нейросетей и платформ.

По мнению Путина, широкие возможности современных ИИ-моделей делают их ключевым фактором мировой конкуренции, поэтому государству необходимо ускорить внедрение собственных разработок и обеспечить поддержку всех этапов их создания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.94
-0.11 93.78
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:13
Путин заявил о необходимости повышения средней продолжительности жизни в России
21:06
Путин: Россия будет участвовать в саммите по ИИ в Индии
21:01
В Европарламенте раскритиковали сделку Украины и Франции по истребителям Rafale
20:54
Россия намерена работать над законами в сфере ИИ вместе с партнерами
20:47
Путин заявил о необходимости учить детей самостоятельному мышлению
20:41
Путин: Россия будет серийно производить малые АЭС

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году