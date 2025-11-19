Путин заявил о необходимости учить детей самостоятельному мышлению

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Президент подчеркнул, что обучение должно развивать способность решать задачи и использовать возможности ИИ.

Путин о необходимости учить детей самостоятельному мышлению

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Президент России Владимир Путин 19 ноября на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) заявил о важности обучения школьников и студентов самостоятельному мышлению, а не только умению использовать готовые инструменты.

Он отметил, что нельзя допустить появления в обществе группы «суперинтеллектуалов», которая была бы отделена от остальных людей, способных лишь «нажимать кнопки». По словам Путина, такая ситуация была бы недопустимой для страны.

Президент подчеркнул, что задача развития самостоятельного мышления актуальна как для преподавателей, так и для всей системы образования. Он добавил, что подход к обучению должен быть таким, чтобы ребенок одновременно решал задачи и использовал возможности искусственного интеллекта. Путин предложил при этом активнее применять занятия шахматами и математикой и призвал все образовательные структуры совместно продумывать такие методы, поскольку Министерство просвещения не сможет справиться с этим в одиночку.

Также глава государства напомнил, что технологии генеративного искусственного интеллекта являются стратегическими для России. Он отметил, что страна должна обеспечить суверенитет в этой области и не допускать критической зависимости от зарубежных нейросетей и платформ.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

