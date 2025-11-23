Двойной удар: мать и четырехлетний сын узнали о раке в один день

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 82 0

Семья получила результаты обследования с разницей в час.

Мать и четырехлетний сын узнали о раке в один день

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: мать и четырехлетний сын узнали о раке в один день

Несколько недель назад семья МакРэй жила обычной жизнью с тремя детьми, пока у четырехлетнего Джеймона не начались сильные головные боли. Этого оказалось достаточно, чтобы жизнь семьи перевернулась. Об этом сообщает Mirror.

Отец семьи рассказал местным журналистам, что сначала боли у мальчика были терпимыми, но быстро становились все сильнее. После обследования врачи выявили опухоль, а хирурги Стэнфорда провели изнурительную операцию, которая заняла около пятнадцати часов — почти втрое дольше ожидаемого.

Первоначально специалисты предполагали, что образование доброкачественное. Однако патологоанатомическое исследование показало обратное: у ребенка агрессивная злокачественная опухоль мозга. Теперь мальчику предстоит еще одна операция, затем шесть недель лучевой терапии и несколько месяцев химиотерапии. По словам семьи, прогнозы зависят от того, удастся ли удалить остаток опухоли: при полном удалении шансы повышаются примерно с пятидесяти до семидесяти процентов.

Самым тяжелым испытанием стало то, что мама Джеймона получила свой диагноз в тот же день. Отец рассказал, что буквально с разницей в час семья получила результаты обследований матери и сына.

Теперь родители ухаживают за тяжело больным ребенком, который заново учится ходить и восстанавливаться после операции. Его готовят к длительному курсу лечения в Калифорнии и пытаются поддерживать двоих младших детей. Мальчику разрешили ненадолго вернуться домой, чтобы увидеть семью и помочь украсить дом к Рождеству, после чего его отправят на новую большую операцию. Мама тоже уже начала курс химиотерапии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году