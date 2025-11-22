Песков: Путин может посетить новые регионы до конца года

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 226 0

Президент пока не запланировал поездку, но ее возможность не исключается.

Когда Путин приедет на Донбасс

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент РФ Владимир Путин может посетить новые регионы страны до конца года. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что визитов в новые регионы пока нет в графике главы государства, но исключать такой возможности нельзя.

В марте 2023 года Путин совершил первую рабочую поездку на территорию новых регионов — в город Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР).

Президент осмотрел ряд городских объектов, в частности, береговую линию у яхт-клуба и здание театра, а также поговорил с местными жителями.

По пути своего рабочего маршрута глава государства несколько раз останавливался — в частности, в микрорайоне Невский Путин встретился с горожанами и по приглашению одной из семей зашел к ним в гости. Во время рабочей поездки российского лидера сопровождал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

