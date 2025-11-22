Песков: Путин может посетить новые регионы до конца года

Президент РФ Владимир Путин может посетить новые регионы страны до конца года. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что визитов в новые регионы пока нет в графике главы государства, но исключать такой возможности нельзя.

В марте 2023 года Путин совершил первую рабочую поездку на территорию новых регионов — в город Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР).

Президент осмотрел ряд городских объектов, в частности, береговую линию у яхт-клуба и здание театра, а также поговорил с местными жителями.

По пути своего рабочего маршрута глава государства несколько раз останавливался — в частности, в микрорайоне Невский Путин встретился с горожанами и по приглашению одной из семей зашел к ним в гости. Во время рабочей поездки российского лидера сопровождал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.



