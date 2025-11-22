В помощь всему роду: у мышей обнаружили способность к «акушерству»

Neuroscience 2025: Помощь сородичей увеличивает выживаемость мышей при родах

Мыши помогают друг другу во время сложных родов, чем повышают шансы самок и их детенышей выжить. К такому выводу пришла группа американских биологов из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете. Специалисты первые в мире нашли доказательство существования своеобразной формы акушерства у грызунов. В рамках экспериментов они документально подтвердили, что мыши спасают своих рожающих сородичей целенаправленно. Прежде считалось, что так делают только люди и редкие приматы.

Как рассказали ученые на конференции Общества нейронаук 2025 (Neuroscience 2025) в Сан-Диего (США), раньше ученые сходились во мнении, что большинство млекопитающих специально уединяются, чтобы дать потомство вдали от хищников, так подсказывает инстинкт самосохранения. Теперь же очевидно, что это мнение спорно. Опытные самки мышей в ходе наблюдений буквально вытаскивали застрявших в родовых путях детенышей, а потом прокусывали околоплодный пузырь, чтобы «детки» смогли сделать первый вдох. Благодаря «акушеркам» выживаемость матерей достигла 90% , а в одиночку погибли бы практически все.

Открытие было сделано случайно. Один из экспертов обратил внимание на особое поведение беременных мышей и их мозговую активность. Затем исследователи наблюдали за родами генномодифицированных самок, лишенных рецепторов окситоцина — гормона, сокращающего матку. Без этого гормона детеныши и застревают в родовых путях. Вот тогда-то на помощь им приходили соседки. Более того, посодействовать пытались и самцы, и нерожавшие самки — они давили на живот или спинку «роженицы». Так мыши спасали новые поколения.

Ранее 5-tv.ru писал об открытии нового вида пчел в Австралии. Биологи назвали его звучно — Люцифер. Чем же он так страшен?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.