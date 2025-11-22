The Guardian: Трамп уже назначил нового спецпосланника по Украине

The Guardian: Трамп назначил нового спецпосланника по Украине

Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла новым спецпосланником по Украине. Такие данные приводит британское издание The Guardian.

Ранее в прессе появилась новость, что действующий спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог намерен покинуть свой пост и якобы произойдет это в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликованы пункты плана США по урегулированию украинского конфликта. Речь идет о масштабном документе, который, по данным источников в Белом доме, уже передан сторонам конфликта.

План Трампа включает 28 пунктов, в числе которых ограничение численности ВСУ, запрет на размещение сил НАТО на украинской территории, создание американо-российской комиссии по безопасности для контроля выполнения соглашения, возобновление стратегических договоренностей РФ с США и другие.

