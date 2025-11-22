«Все наладится»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова едва не потеряла матку

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 54 0

Экс-участница телестройки недавно перенесла операцию.

Каким образом Надежда Ермакова чуть не потеряла матку

Фото: Instagram*/ermakovan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова из-за операции едва не потеряла матку

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова едва не потеряла матку. Такое заявление она сделала в личном блоге

Экс-участница телестройки недавно перенесла операцию, при которой она могла потерять репродуктивные органы. Но девушке улыбнулась удача.

«И вот сегодня врач сказал, что можно провести органосохранную операцию. Это звучит как надежда, что рано или поздно все наладится», — говорит Ермакова.

Она добавила, что серьезная операция ожидает е в декабре, а планы на беременность она откладывает на год. Ермакова также поделилась, что ей необходимо отказаться от занятий спортом и соблюдать постельный режим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня рассказала о непристойных предложениях от мужчин. Звезда «Дома-2» не пошла на поводу у пошлых богачей. Как рассказала звезда на презентации своего бьюти-бренда, в периоды особой нужды, это было еще в юности, она порой просто не знала, как и на что будет жить завтра. Сейчас она знаменитость, финансовые трудности позади, и есть повод собой гордиться. Кроме мелкого воровства, считанных копеек, которые она урвала у более состоятельных людей, нечего стыдиться.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году