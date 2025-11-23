Daily Express: Эпштейн мог оказывать услуги королеве Великобритании Елизавете II

Покойная королева Великобритании Елизавета II могла быть одной из клиенток осужденного за секс-преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом 22 ноября сообщила британская газета Daily Express (DE), ссылаясь на опубликованные электронные письма Эпштейна. В них высокая особа упоминается как воспользовавшаяся его финансовыми услугами.

Как следует из примерно 23 тысяч опубликованных на прошлой неделе документов по скандальному делу финансиста, лауреат Нобелевской премии по физике, ученый Мюррей Гелл-Ман заявил о своих догадках относительно королевы.

По его словам, у него сложилось «впечатление, что среди клиентов Эпштейна есть и королева Англии».

Рассекреченные материалы дела финансиста проливают свет также на деятельность 42-го президента США Билла Клинтона. Джеффри Эпштейн мог быть постоянным сторонником Демократической партии. Так, 20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал законопроект об обнародовании файлов по делу осужденного за педофилию Эпштейна.

Тем не менее, на вопрос журналистки о возможном сокрытии Белого дома информации о его связях с финансистом, американский лидер резко прервал ее вопрос и нагрубил. Он назвал репортера «свинкой» из-за ее якобы лживых сообщений.

Позже, 22 ноября, в Белом доме призвали экс-президента США Билла Клинтона и его жену, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, явиться в Конгресс для допроса об их связях с покойным финансистом.

