«Отвратительный репортер!»: Трамп нагрубил журналистке из-за вопроса об Эпштейне

Дональд Трамп резко ответил журналистке на вопрос о связях с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп нагрубил журналистке, резко прервав ее вопрос о возможном сокрытии Белого дома информации о связях американского лидера с финансистом Джеффри Эпштейном. Инцидент произошел 16 ноября во время общения Трампа со СМИ в Палм-Бич.

Корреспондент попросила прокомментировать заявление конгрессмена Томаса Масси о том, что инициатива Трампа по расследованию связей Эпштейна может быть прикрытием.

Услышав этот вопрос, президент США резко прервал журналистку и назвал ее «отвратительным репортером», а также потребовал перестать «распространять ложь». Он заявил, что таким образом американские СМИ пытаются отвлечь внимание читателей от колоссального успеха его администрации, продолжая муссировать эту тему. Также добавил, что у Масси очень низкий рейтинг поддержки населения.

Интерес к фигуре Эпштейна проявился в очередной раз, когда администрация Трампа не выполнила обещание рассекретить новые материалы по делу.

В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в эту торговлю. Суд Нью-Йорка оставил его под стражей, а спустя несколько недель Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере.

По данным следствия, в период с 2002 по 2005 год Джеффри вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, расплачиваясь с ними наличными и поручая некоторым привлекать новых жертв. Самому младшему ребенку было 14 лет.

Как сообщало агентство Bloomberg, комитет по надзору палаты представителей конгресса США обнародовал более 33 тысяч страниц документов, связанных с делом финансиста. Перед публикацией из общего массива удалили часть документов, чтобы обеспечить «защиту личности жертв».

16 ноября сенатор от Коннектикута Крис Мерфи заявил, что президент США находится в панике из-за возможной публикации файлов, связанных с делом Эпштейна, которые могут содержать компрометирующую информацию о нем.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Трамп назвал продвижение демократами темы Эпштейна попыткой отвлечь от шатдауна.

