В Белом доме призвали Клинтонов дать показания по делу Эпштейна

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Вызов супругов в Конгресс США одобрили еще в июле.

Клинтонов вызвали на допрос по делу Эпштейна

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер настоятельно потребовал, чтобы экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его жена, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, явились в Конгресс для допроса об их связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Соответствующий документ представлен на официальном сайте Белого дома.

«Взятие показаний у президента Клинтона и госсекретаря Клинтон назначено на следующие даты: президент Клинтон — 17 декабря 2025 года. Госсекретарь Клинтон — 18 декабря 2025 года», — указано в публикации.

Кроме того, Комер отметил, что демократы и республиканцы одобрили предложение о вызове Клинтонов в Конгресс США еще в июле. Дальнейшие задержки по этому делу недопустимы. По словам председателя комитета, учитывая историю Клинтонов с Эпштейном, любая их попытка избежать заседания будет воспринята как нарушение законных повесток.

Джеффри Эпштейн был американским финансистом и мультимиллионером, близким к ряду влиятельных политиков, бизнесменов и представителей шоу-бизнеса. В 2008 году он был впервые признан виновным по делу о склонении несовершеннолетних к проституции, но получил крайне мягкое наказание. В 2019 году Эпштейна вновь арестовали по обвинениям в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек.

Он был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме в Нью-Йорке в августе 2019 года. Официальная версия — самоубийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что публикация материалов дела Эпштейна раскроет связи президента США Дональда Трампа с демократами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году