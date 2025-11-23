Состояние Дональда Трампа с сентября 2025 года сократилось на $1,1 миллиарда

Forbes: состояние Трампа с сентября 2025 года сократилось на $1,1 миллиарда

Президент США и предприниматель Дональд Трамп потерял значительную долю своего состояния. В сентябре 2025 года его рекордный капитал составлял 7,3 миллиарда долларов, к концу ноября он уменьшился на 1,1 миллиарда. В данный момент в кошельке американского лидера «всего» 6,2 миллиарда долларов. Об этом сообщили аналитики журнала Forbes.

Авторы материала подчеркнули, что причиной резкого сокращения финансовых запасов Трампа стало падение стоимости акций его технологической компании Trump Media & Technology Group (TMTG). Важно отметить, что именно они составляют основную часть состояния президента.

Американская биржа NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) специализируется на акциях высокотехнологичных компаний, таких как у Дональда Трампа. За последние три месяца цены снизились на 42%. 21 ноября стоимость акций почти достигла исторического минимума, опустившись до 10,18 доллара за бумагу на фоне резкого падения биткоина и других токенов.

На изменение показателей биржи, которые едва ли можно назвать многообещающими, отреагировал бизнесмен, исследователь и тоже миллиардер Илон Маск. Он основатель и главный инженер компании SpaceX, генеральный директор Tesla, создатель The Boring Company, соучредитель Neuralink и OpenAI, владелец социальной сети X.

Своих сотрудников Маск уже предупредил, что до конца 2026 года в связи с падением акций их ждут трудные времена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров.

