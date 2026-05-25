«Он мне начинает нравиться»: Довлатова прокомментировала союз Козловского и Акиньшиной

Довлатова прокомментировала союз Козловского и Акиньшиной

Союз актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной не стал удивлением. Таким мнением поделилась телеведущая Алла Довлатова в беседе с 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Телеведущая указала, что в творческой профессии подобные ситуации происходят регулярно, так как актеры вынуждены проживать эмоциональные линии своих персонажей. На этом фоне, по ее словам, граница между рабочими отношениями и личными чувствами может становиться менее заметной.

Довлатова привела пример из собственного опыта.

«У меня однажды такое было, к счастью, я уже была замужем и счастлива в браке, но я так репетировала спектакль долго с партнером, и я вдруг понимаю, у нас там любовь, я вдруг понимаю, что он мне начинает нравиться как мужчина», — поделилась Довлатова.

При этом она подчеркнула, что на тот момент уже состояла в браке и сумела сохранить дистанцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Козловский и Акиньшина дали сыну имя Лео.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.