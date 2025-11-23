В Московской области произошло возгорание на Шатурской ГРЭС

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

К ликвидации огня привлечены 137 человек.

Что горит в округе Шатура Московской области

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Московской области на Шатурской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, в 7:05 к ним поступил вызов о возгорании четырех трансформаторов в муниципальном округе Шатура. Они расположены по адресу: аллея Ударников, проезд 4.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение 3-х трансформаторов по 65 кв.м», — сказано в публикации.

В МЧС добавили: к ликвидации огня были привлечены 137 человек и 49 единиц техники. Отмечается, что данные о развитии ситуации уточняются. О пострадавших информация пока не поступала. Причины пожара тоже неясны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве в результате поджога сгорели семь машин и два мотоцикла. Это произошло 22 ноября. По предварительным данным, неизвестный поджег помойку во дворе дома на улице Донецкая. Преступника уже задержали. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

