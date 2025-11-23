В Британии допустили уход Стармера с поста премьера в 2026 году

Рейтинги его партии крайне низкие, а члены правительства готовятся к борьбе за лидерство.

Когда Кир Страмер покинет пост премьера Британии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/G20/dts Nachrichtenagentur

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может досрочно уйти со своего поста в 2026 году. Об этом написала газета Daily Mail (DM), ссылаясь на источники в Лейбористской партии.

По данным публикации, местные выборы, которые пройдут в мае 2026 года, выглядят как возможный момент, чтобы поменять руководство Великобритании, если Стармер тогда еще будет на посту. Рейтинги его партии крайне низкие — 18% в опросах, а внутренняя конкуренция возрастает — ряд членов правительства готовятся к борьбе за пост лидера.

В издании пояснили, что в партии все чаще замечают перемены в действиях Стармера. Один из министров увидел «что-то прощальное» в письме британского премьера, адресованного его сыну.

Также в DM привели данные опроса, исходя из которого лишь 9% избирателей полагают, что Стармер сохранит пост премьера после предстоящих выборов. В свою очередь 69% респондентов назвали Лейбористскую партию «разобщенной».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал Стармера и глав стран Евросоюза (ЕС) как лидеров хаоса и разжигателей войн. Так он прокомментировал интервью премьера британской журналистке Бет Ригби. Она говорила о политике премьера, заявив, что Стармер «не ликвидировал хаос», а стал им.

Ранее, писал 5-tv.ru, эксперт спрогнозировал скорый конец власти премьера Стармера.

