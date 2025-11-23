Военный украинский самолет замечен в аэропорту Женевы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 68 0

Координационные совещания официальных представителей Вашингтона и Киева состоялись утром.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военный украинский самолет с надписью Ukrainian Air Forces замечен в аэропорту Женевы в Швейцарии. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

В Женеве состоится обсуждение мирного плана по Украине между представителями США и Украины. Уточнялось, что предварительные координационные совещания официальных деятелей от Вашингтона и Киева прошли с утра.

Издание Reuters в своем материале подчеркивало, что на предстоящей встрече стороны собираются уточнить последние детали и разработать соглашение с учетом интересов Киева. Однако ни одна из сделок не будет согласована, пока президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский не проведут новую встречу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио прибыли в Женеву для обсуждения мирного плана по Украине. Белый дом на переговорах также представит министр ВС США Дэниел Дрисколл. В свою очередь со стороны делегации Украины — глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга передавал, что мирный план с Россией не обсуждался. Однако он отмечал, что эффективная работа ВС РФ должна показать Зеленскому, что лучше договариваться в настоящий момент.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году