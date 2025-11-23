Военный украинский самолет замечен в аэропорту Женевы
Координационные совещания официальных представителей Вашингтона и Киева состоялись утром.
Военный украинский самолет с надписью Ukrainian Air Forces замечен в аэропорту Женевы в Швейцарии. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.
В Женеве состоится обсуждение мирного плана по Украине между представителями США и Украины. Уточнялось, что предварительные координационные совещания официальных деятелей от Вашингтона и Киева прошли с утра.
Издание Reuters в своем материале подчеркивало, что на предстоящей встрече стороны собираются уточнить последние детали и разработать соглашение с учетом интересов Киева. Однако ни одна из сделок не будет согласована, пока президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский не проведут новую встречу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио прибыли в Женеву для обсуждения мирного плана по Украине. Белый дом на переговорах также представит министр ВС США Дэниел Дрисколл. В свою очередь со стороны делегации Украины — глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга передавал, что мирный план с Россией не обсуждался. Однако он отмечал, что эффективная работа ВС РФ должна показать Зеленскому, что лучше договариваться в настоящий момент.
