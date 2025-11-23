Уиткофф и Рубио прибыли в Женеву для обсуждения мирного плана по Украине

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 67 0

Делегации Вашингтона и Киева провели предварительное совещание.

Кто прибыл в Женеву на переговоры по мирному плану

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио находятся в Женеве для переговоров вокруг разработанного Вашингтоном плана мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Reuters.

Авторы статьи пишут со ссылкой на неназванного американского чиновника, что на этой встрече стороны рассчитывают прояснить последние детали и разработать соглашение, которое будет учитывать интересы Киева. Однако никакая сделка не получит согласования до того, как Трамп и Зеленский проведут новую встречу, подчеркнул инсайдер.

Ранее были опубликованы кадры прибытия в Швейцарию борта с надписью Ukrainian Air Forces — самолет приземлился в аэропорту Женевы. Утром состоялись предварительные координационные совещания официальных представителей Вашингтона и Киева.

Белый дом наряду с Уиткоффом и Рубио представляет министр ВС США Дэниел Дрисколл, а украинскую делегацию возглавляет глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марко Рубио назвал мирный договор, предложенный Вашингтоном, прочной основой для текущих переговоров между Россией и Украиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году