Евросоюз выступил против изменений границ Украины и ослабления ВСУ по плану США

Еврокомиссия (ЕК) потребовала исключить всевозможные территориальные уступки Украины и ограничение численности вооруженных сил страны из мирного плана США. Данное заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен опубликовали на сайте организации.

По ее словам, границы нельзя изменять с помощью силовых действий. Украину она назвала суверенным государством.

«У Украины, как у суверенного государства, не может быть ограничений на ее вооруженные силы, которые оставили бы страну уязвимой для будущих атак», — отмечено в заявлении.

Представители ЕК также подтвердили приверженность европейской перспективе Украины, подразумевающей интеграцию в общий рынок и ее дальнейшее членство в Евросоюзе.

Спецпосланник президента США Кит Келлог передал, что глава киевского режима Владимир Зеленский может прилететь в Соединенные Штаты, чтобы переговорить по предложенному Вашингтоном плану урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что американское правительство близко к решению украинского вопроса.

Впоследствии издание Bild писало, что администрация президента США Дональда Трампа собирается получить согласие от Украины на мирное урегулирование до 27 ноября.

В свою очередь, 21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что у Зеленского сокращается пространство для принятия решения. Он добавлял, что отказ от урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем и продолжение спецоперации «бессмысленны и опасны» для Украины. При этом Россия, по его словам, как и раньше, открыта к ведению мирных переговоров.

