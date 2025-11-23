Премьер Словакии Фицо назвал очевидной невозможность вступления Украины в НАТО

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 51 0

Политик призвал поддерживать урегулирование украинского конфликта и «открыто называть каждого, кто будет вставлять палки в колеса мирному процессу».

Фицо назвал очевидной невозможность принятия Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon - CNP

Сегодня уже никто не спорит с тем, что Украина никогда не станет членом НАТО. Более того, исключение такой возможности — ключевой элемент плана американского лидера Дональда Трампа. Ведь если бы этого пункта не было в списке условий завершения украинского конфликта, Россия не стала бы его рассматривать.

Соответствующее заявление в ходе публичного выступления сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. И подчеркнул: когда он называет большинство представителей Евросоюза (ЕС) воинственными ястребами, в ответ получает только возмущение. При этом необходимостью является исключительно стремление к миру.

«Вместо того чтобы поддержать идею, что США, Россия и Украина договорятся и наступит немедленный мир, в ЕС размышляют над тем, как в 2026–2027 годах подарить Украине еще 140 миллиардов евро на военные расходы из замороженных российских активов», — сказал Фицо.

Премьер-министр призвал активно поддерживать всех участников переговоров о завершении украинского конфликта, а также «открыто называть каждого, кто будет вставлять палки в колеса мирному процессу». Именно из-за этого, уверен Фицо, в Евросоюзе и происходят протесты.

Администрация Дональда Трампа подготовила план из 28 пунктов, согласно которому Киев должен, в том числе, сократить численность Вооруженных сил (ВСУ) в 2,5 раза и передать России подконтрольные Киеву территории Донбасса. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что получил документ и готов детально его обсуждать.

Ранее, писал 5-tv.ru, представители конгресса США обратились к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом принять план Трампа как единственный способ прекратить боевые действия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

