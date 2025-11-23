Киев назвал главное условие для мирных переговоров

Bloomberg: Киев считает, что для обсуждения обмена территориями нужно перемирие

Украина и ее европейские союзники выдвинули контрпредложение к американскому мирному плану: переговоры только после прекращения огня. Об этом сообщает Bloomberg.

В качестве ключевого условия Киев требует от Вашингтона предоставления гарантий безопасности, аналогичных статье о коллективной обороне НАТО. Украинская делегация должна представить эту позицию американским представителям в ходе воскресных переговоров в Женеве.

«Санкции (против РФ. — Прим. ред.) будут отменяться поэтапно, и Россия постепенно будет возвращена в глобальную экономику, если она будет придерживаться условий сделки», — отметили в агентстве.

При этом США получат некую компенсацию за предоставленные гарантии, хотя конкретные детали не уточняются.

Переговоры проходят на фоне заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который еще 21 ноября предупредил, что пространство для маневра у лидера киевского режима Владимира Зеленского сокращается, а продолжение СВО для Украины «бессмысленно и опасно».

Москва, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, остается открытой для диалога.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может прилететь в Россию для переговоров после обсуждения мирного плана по урегулированию украинского конфликта в Женеве.

