Уиткофф может приехать в Россию после переговоров с делегацией Украины

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 61 0

Его, вероятно, сопроводит госсекретарь США Марко Рубио.

Когда Стивен Уиткофф может прибыть в Россию

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может прилететь в Россию для переговоров после обсуждения мирного плана по урегулированию украинского конфликта в Женеве. Об этом заявил журналист The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.

По его словам, если глава киевского режима Владимир Зеленский согласует американский план, то Уиткофф может прибыть в РФ, однако это произойдет «не сразу». Его, вероятно, будет сопровождать госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

При этом Игнатиус добавил, что при отказе Зеленского, конфликт, вероятно, затянется как минимум на год.

До этого Рубио и Уиткофф приземлились в Женеве для встречи с делегацией Украины. Там они обсудят мирный план США по украинскому вопросу, представленный президентом страны Дональдом Трампом.

Источник издания Reuters передавал, что координационные совещания состоялись с утра. Переговоры в различных форматах между США и Украиной будут проходить в течение всего дня.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что у Зеленского остается все меньше пространства для принятия решения. Он дополнял, что его отказ от мирного урегулирования кризиса и продолжение специальной военной операции (СВО) для Украины «бессмысленно и опасно». Российская сторона по-прежнему открыта для ведения мирных переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегация Украины начала консультации с представителями стран Европы в Женеве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

