Орешкин: Недружественные страны предложили России восстановить сотрудничество

На прошедшем в Йоханнесбурге саммите G20 Россия получила неожиданные деловые предложения от стран, официально считающихся недружественными. Об этом сообщил руководитель российской делегации Максим Орешкин, отметив, что от делегаций этих государств поступали конкретные инициативы по восстановлению экономического взаимодействия.

Заместитель главы администрации президента сознательно воздержался от называния конкретных стран, чтобы избежать возможных дипломатических осложнений для партнеров.

«Некоторые страны, которые в настоящее время отнесены к категории недружественных, предлагали конкретные варианты сотрудничества, направленные на восстановление экономических связей с Россией и реализацию общих проектов», — пояснил Орешкин.

По его словам, с рядом таких государств удалось провести содержательные и продуктивные дискуссии о перспективах совместной работы.

По итогам саммита лидеры G20 приняли итоговую декларацию, состоящую из 17 разделов, однако детали экономических предложений в нее не вошли.

