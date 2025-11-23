Трамп заявил о масштабных поставках вооружений НАТО для Киева

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Президент США также намекнул на скрытые противоречия в подходах союзников к украинскому конфликту.

Трамп заявил о поставках вооружений НАТО для Киева

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Соединенные Штаты продолжают отгружать НАТО крупные партии вооружений, предназначенные для последующей передачи Киеву. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, Вашингтон по-прежнему снабжает альянс значительными объемами военной продукции с целью дальнейшего использования ее украинской стороной.

«США продолжают продавать НАТО огромное количество оружия для передачи Украине», — отметил Трамп.

Он также обратил внимание на позицию европейских государств, заявив, что они продолжают закупать энергоресурсы из России, несмотря на собственную риторику.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил об отсутствии благодарности со стороны Украины за усилия США. Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Стивен Уиткофф прибыли в Женеву для проведения переговоров с украинской стороной о предложенном Вашингтоном мирном плане. Президент США подчеркнул, что нынешняя администрация унаследовала затяжной конфликт, который, по его словам, не должен был возникнуть и «является проигрышным».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

