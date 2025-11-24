«Большая потеря для мирового футбола»: Черчесов о смерти Симоняна

Анастасия Антоненко
Каждое утро коллег начиналось с обсуждения ЧМ-2018.

Черчесов назвал смерть Симоняна большой потерей для мирового футбола

Тренер футбольного клуба «Ахмат» и бывший наставник сборной России Станислав Черчесов в беседе с 5-tv.ru назвал смерть нападающего московского «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна большой потерей для мирового футбола.

По словам футбольного тренера, они с Симоняном всегда созванивались, а каждое утро начиналось с визита к нему в кабинет, в котором они обсуждали ЧМ-2018.

«Последние годы это было тесное сотрудничество. Потому что наши кабинеты рядом. Каждое утро у меня начиналось с визита к Никите Павловичу, он был на работе с утра каждый день. Поэтому и чемпионат мира (ЧМ-2018. — Прим. Ред.) мы обсуждали каждый день. И подготовку, и нюансы, — обменивались мнениями <…>. Мы постоянно созванивались. Много всего было за эти годы, поэтому большая потеря не только для российского, но и мирового футбола», — рассказал бывший тренер сборной России.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, легендарный футболист, лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября на 100-м году жизни.

Он был не только великим игроком, но и успешным тренером: привел футбольный клуб к четырем чемпионским титулам. В ноябре 2022 года он стал почетным президентом комитета ветеранов «Спартака».

