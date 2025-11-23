Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян умер на 100-м году жизни

Айшат Татаева
Айшат Татаева

Он был старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов.

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Легендарный футболист, лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян умер на 100-м году жизни.

«Никита Павлович умер. Ему стало плохо в четверг, его госпитализировали. Полчаса назад он умер», — заявил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян «Спорт-Экспрессу».

Легендарный футболист был олимпийским чемпионом и лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака». Он был не только великим игроком, но и успешным тренером: привел «Спартак» к четырем чемпионским титулам, а позднее занимал пост первого вице-президента РФС.

Президент России Владимир Путин 10 октября 2025 года присвоил бывшему футболисту почетное звание Героя Труда России. Такое решение было принято в знак признания выдающихся заслуг Никиты Симоняна перед страной и значительного вклада в развитие и популяризацию отечественного футбола.

