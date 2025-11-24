Беглый друг Зеленского Миндич может скрываться в доме Коломойского* в Израиле

«Известия»: Тимур Миндич может скрываться в доме Коломойского* в Израиле

А сейчас эксклюзив «Известий», который касается коррупционного скандала на Украине. Наши журналисты выяснили, куда отправился «кошелек» Зеленского — бизнесмен Тимур Миндич! На родине он объявлен в розыск. «Известиям» все же удалось выйти на след беглого олигарха и узнать много интересных деталей. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков рассказал подробнее.

Бизнесмен и друг детства Зеленского Тимур Миндич хотел купить половину Fire point — украинского производителя ракет, но не успел, компания попала под подозрение о завышении цен при закупках оружия, а предприниматель теперь живет в Израиле. «Известия» провели собственное расследование.

Скромный особняк стоимостью 600 миллионов в переводе на рубли. Именно здесь, в курортной Герцлии на побережье Средиземного моря, и остановился главный фигурант «Миндичгейта». Тимур Миндич живет на самой дорогой улице в Израиле — Галей Тхелет, но при этом, как выяснилось, умудрился задолжать за жилищно-коммунальные услуги.

Этот счет пришел злостному неплательщику Миндичу в почтовый ящик. Почти пять тысяч шекелей ­– это 120 тысяч рублей. Пустяк для обитателей «улицы финансистов со множеством паспортов».

«Известия» выяснили: стоимость активов семейства Миндичей в Канаде, США и России превышает 120 млн долларов — это почти 10 миллиардов рублей. Британский производитель алмазов, элитные апартаменты в пригороде Торонто и во Флориде. Отец троих детей, женатый на Екатерине Вербер — дочери бывшей «королевы» ЦУМа — явно не бедствует.

Ведь даже бегство из Киева — за четыре часа до того, как в его дом нагрянули силовики — Миндич превратил в поездку класса «люкс». На такси доехал до Польши. Там сходил в синагогу, затем арендовал бизнес-джет — и он в Израиле, чье гражданство получил много лет назад. На всем пути — «зеленый коридор», ни малейшего препятствия.

Кто именно предупредил Миндича об угрозе ареста, украинские антикорруционные структуры вряд ли когда-нибудь выяснят.

Возможно, вовремя уйти помог внесенный в России в список террористов и экстремистов Коломойский*, чей особняк в Герцлии как раз напротив дома, арендованного им для Миндича.

На этой улице А-Эшель, в доме, тоже записанном на Коломойских, Миндич, когда-то ухаживавший за дочерью олигарха Анжеликой, тоже был частым гостем. На тех вечеринках запомнили и чету Зеленских.

Коломойский, которому на Украине предъявили обвинения в хищении более пятисот миллионов гривен, о Миндиче отзывается тепло.

Украинский паспорт Миндича стараниями Киева аннулирован. По мнению израильских юристов, теперь экстрадировать его за коррупционные преступления невозможно. И, по данным следствия, почти весь так называемый «общак» — Миндич и компания — успели вывести в страны Персидского залива. Там, в отличие от привычных офшоров, даже американцы не достанут.

* — Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.