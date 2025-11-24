Символическая сумма: штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях увеличат до миллиона

Эфирная новость 52 0

Действующие размеры взысканий не дают нужного эффекта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях увеличат до миллиона

Штрафы за рекламу в запрещенных иностранных соцсетях могут увеличить до одного миллиона рублей. Такой законопроект подготовили депутаты.

Размер санкций для физических лиц составит от 50 до 80 тысяч рублей, а для юридических — до одного миллиона рублей. Авторы инициативы заявляют, что действующие штрафы — от двух с половиной тысяч — не мешают блогерам размещать рекламу. Ведь доходы, которые они получают от такой деятельности, многократно превышают размер взыскания. В качестве решения депутаты предлагают ужесточить наказание. Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Некоторые считают, что повышение штрафов лишь усложнит работу рынка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году