Нейросеть способна продлить человеческую жизнь до 150 лет

Единый препарат против старения невозможен, но технологии могут значительно продлить жизнь. Об этом ТАСС рассказала замдиректора Института медицины и медтехнологий НГУ Дарья Подчиненова.

Она заявила, что персонализированный подход к здоровью с применением искусственного интеллекта, а также развитие генного редактирования в перспективе способны помочь людям увеличить продолжительность жизни вплоть до 150 лет. При этом она подчеркнула, что создание единой «волшебной таблетки» от старения малореалистично.

Ранее газета The New York Times сообщала о китайском стартапе, работающем над препаратом на основе соединений из виноградных косточек, который якобы может продлить жизнь до 150 лет. Эта тема также затрагивалась на конференции AI Journey — президент России Владимир Путин высказывал мысль о том, что средняя продолжительность жизни однажды может достичь такого уровня, хотя, по словам российского лидера, человеку и этого будет мало.

Подчиненова указала, что согласно распространенной научной гипотезе человек физически не способен прожить дольше 125–127 лет из-за ограниченного количества делений клеток — так называемого лимита Хейфлика. Однако, по ее словам, возможности биотехнологий и искусственного интеллекта — включая персонализированную медицину и потенциальные технологии генного редактирования — могут изменить этот предел.

Ученый отметила, что в современной науке существует несколько объяснений механизмов старения. Согласно одной из теорий, ключевым фактором выступает укорочение теломер — концевых участков хромосом, которые сокращаются с каждым делением клеток и в итоге ограничивают их способность к восстановлению. Другая гипотеза связывает старение с хроническими воспалительными процессами, не обусловленными инфекциями. Также рассматриваются механизмы накопления свободных радикалов — побочных продуктов метаболизма — и снижение мышечной массы и активности, известное как саркопения.

Исходя из многофакторности процесса старения, Подчиненова считает маловероятным, что его удастся серьезно замедлить с помощью одного препарата, содержащего какое-то конкретное биологически активное вещество. При этом она указала, что многочисленные исследования демонстрируют пользу натуральных биоактивных соединений, присутствующих в растительной пище. В частности, экстракты виноградных косточек, подобные тем, что используют китайские разработчики, обладают биологической активностью, потенциально способной благотворно влиять на здоровье.

Подводя итог, специалист подчеркнула, что несмотря на сложность механизмов старения, уже сегодня существуют доказанные методы, позволяющие замедлить этот процесс и поддерживать высокое качество жизни. Речь идет о рациональном питании, регулярной физической активности, а также ментальной нагрузке, необходимой для поддержания нейропластичности.

Она также отметила, что в настоящее время не существует единственного препарата, способного остановить старение. Однако сочетание профилактических мер, персонализированного мониторинга состояния здоровья и дальнейших фундаментальных исследований, по ее словам, открывает реальные перспективы увеличения как продолжительности, так и качества жизни.

