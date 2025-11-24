Правящая партия в Республике Сербской победила на президентских выборах

Результаты досрочных выборов президента Республики Сербской могут резко изменить политическую картину на Балканах.

Правящая партия сообщила о победе своего кандидата Синиши Карана, обошедшего представителя оппозиции почти на девять тысяч голосов. Бывший глава государства Милорад Додик, отстраненный от должности этим летом, уже поздравил соратника с победой и отметил, что они продолжат сопротивление руководству Боснии и Герцеговины, частью которой республика является по итогам югославского конфликта. При этом оба политика не скрывают своего стремления укреплять связи с Москвой.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-президент Бразилии Болсонару пытался снять электронный браслет с помощью паяльника.

Отмечается, что в разговоре с полицией Болсонару подтвердил, что пытался вскрыть застежку на браслете. Несмотря на повреждение, устройство передало соответствующий сигнал органам правопорядка. Его направили на экспертизу. Экс-президент продолжает находиться под арестом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.