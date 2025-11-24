Правящая партия в Республике Сербской победила на президентских выборах

Синиши Каран обошел представителя оппозиции почти на девять тысяч голосов.

Фото, видео: Reuters/Amel Emric; 5-tv.ru

Результаты досрочных выборов президента Республики Сербской могут резко изменить политическую картину на Балканах.

Правящая партия сообщила о победе своего кандидата Синиши Карана, обошедшего представителя оппозиции почти на девять тысяч голосов. Бывший глава государства Милорад Додик, отстраненный от должности этим летом, уже поздравил соратника с победой и отметил, что они продолжат сопротивление руководству Боснии и Герцеговины, частью которой республика является по итогам югославского конфликта. При этом оба политика не скрывают своего стремления укреплять связи с Москвой.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
