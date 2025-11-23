Экс-президент Бразилии Болсонару пытался снять электронный браслет с помощью паяльника

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 48 0

Попытка не увенчалась успехом, поврежденное устройство все равно передало сигнал полиции.

Экс-президент Болсонару пытался снять электронный браслет

Фото: Reuters/Mateus Bonomi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Reuters: Болсонару пытался снять электронный браслет с помощью паяльника

Бывшему президенту Бразилии Жаир Болсонару надоело под домашним арестом, и он решил снять электронный браслет с ноги. Чтобы реализовать свой план, он попробовал вывести прибор из строя с помощью паяльника. Об этом сообщают журналисты агентства Reuters со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Отмечается, что в разговоре с полицией Болсонару подтвердил, что пытался вскрыть застежку на браслете. Несмотря на повреждение, устройство передало соответствующий сигнал органам правопорядка. Его направили на экспертизу. Экс-президент продолжает находиться под арестом.

текст

Поврежденный электронный браслет Жаира Болсонару. Reuters/SEAPE

Болсонару арестовали из-за подозрений в подготовке побега. В сентябре 2023 года его признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти нынешнего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По версии следствия, политик планировал переворот после своего поражения на выборах в 2022-м. Его приговорили к 27 годам и трем месяцам тюрьмы.

Экс-президент пытается обжаловать свой приговор. Его адвокаты заявляют о чрезмерности ареста как меры пресечения и настаивают, что он и так находится под постоянным наблюдением полиции. Тем временем агентство Bloomberg, сообщая об аресте, подчеркивало, что судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес вписал в постановление «реальную угрозу», что Болсонару может скрыться от правосудия в иностранном посольстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, советник по национальной безопасности США и государственный секретарь Марко Рубио назвал ситуацию с бывшим бразильским лидером «охотой на ведьм» и пригрозил ответными мерами на обвинительный приговор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году