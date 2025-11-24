Двое мужчин хотели захватить остров армией бездомных и поработить женщин с детьми

Мужчины пытались превратить остров в свой личный гарем

Двух американцев из штата Техас задержали по подозрению в подготовке жестокого и абсурдного плана — они якобы собирались вместе с группой бездомных захватить остров Гонав, убить всех мужчин, а женщин и детей обратить в сексуальное рабство. Об этом пишет New York Post.

Согласно материалам дела, 21-летний Гэвин Риверс Вайзенберг и 20-летний Таннер Кристофер Томас прорабатывали план вооруженного нападения: хотели приобрести парусник, оружие и боеприпасы, а затем завербовать бездомных в Вашингтоне, которых рассматривали как «наемников». Они изучали креольский диалект Гаити и продумывали логистику будущей операции.

Следователи указали, что Вайзенберг специально поступил в пожарную академию Северного Техаса, чтобы освоить навыки управления и командования, а также ездил в Таиланд, где проходил обучение парусному делу. Томас, в свою очередь, записался на службу в ВВС США и перевелся на базу вблизи Вашингтона, чтобы быть ближе к возможным участникам нападения.

В заявлении прокуратуры подчеркивается, что обвиняемые, согласно собранным данным, обсуждали намерение убить всех мужчин на острове и превратить женщин и детей в сексуальных рабов. В ходе обысков у обоих также нашли материалы детской порнографии, что привело к дополнительным обвинениям, связанным со склонением несовершеннолетних к созданию подобного контента.

Если их признают виновными, Вайзенбергу и Томасу грозит пожизненное заключение по основному эпизоду и еще от 15 до 30 лет по связанным с детской порнографией преступлениям. Остров Гонав, население которого составляет около 100 тысяч человек, входит в состав Гаити. Несмотря на природную красоту, регион сталкивается с бедностью и нехваткой продовольствия.

