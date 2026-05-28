Путин назвал бесконтрольное распространение ядерного оружия угрозой всему миру

Терроризм и риски неконтролируемого распространения ядерного оружия представляют серьезную угрозу для всех государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам первого Международного форума по безопасности в Москве.

«Серьезную опасность для всех без исключения государств представляют международный терроризм, риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность», — заявил глава государства.

По словам Путина, дополнительное негативное влияние на мировую ситуацию оказывает эскалация напряженности в отдельных регионах.

«Современный мир взаимозависим и взаимосвязан, поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество», — подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что Россия принимает активное участие в работе по обеспечению как региональной, так и глобальной стабильности. Президент добавил, что Москва выступает за максимально тесное международное взаимодействие в сфере безопасности.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что идеи, озвученные в ходе международного форума по безопасности, будут способствовать укреплению партнерства между государствами.

Ранее Путин выступил за создание международной системы безопасности, в которой не будет места диктату и силовому давлению. Главная цель новой системы — гарантия того, что любые споры и противоречия между странами будут решаться только мирным, политико-дипломатическим путем.

