Опубликовано видео обстановки в Астане перед переговорами Путина и Токаева

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист Эксклюзив 38 0

У здания продолжаются последние репетиции парадного расчета.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Дворце независимости в Астане завершили подготовку к переговорам президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Видео с места событий 28 мая опубликовал корреспондент 5-tv.ru. 

На кадрах внутреннее убранство дворца: в зале уже размещены флаги двух стран и расстелена синяя ковровая дорожка. У здания продолжаются последние репетиции парадного расчета — военнослужащие отрабатывают церемониальные элементы перед встречей лидеров.

Государственный визит Путина в Казахстан продлится три дня. На 28 мая запланировали переговоры на высшем уровне, а также неформальный обед президентов в формате тет-а-тет.

Кроме того, российский лидер примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза.

Путин прибыл в Казахстан 27 мая. Самолет президента России приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане, где его лично встретил Токаев вместе с почетным караулом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Между Россией и Танзанией запустят прямые авиарейсы
10:09
Путин назвал бесконтрольное распространение ядерного оружия угрозой всему миру
9:59
Полянский: Запад находится на пороге прямого участия в украинском конфликте
9:46
Путин и Токаев начали переговоры в Астане
9:35
Опубликовано видео обстановки в Астане перед переговорами Путина и Токаева
9:33
Взрывоопасная энергия: что не так с пауэрбанками

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Красивые и влюбленные: Снигирь и Цыганов на премьере «После Фишера. Инквизитор»
Время тьмы и холода: как животные спаслись от астероида, уничтожившего динозавров
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео