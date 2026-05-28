В результате атаки дронов ВСУ пострадало здание облсуда в Нижнем Новгороде

Александра Якимчук
Несколько беспилотников сбили над регионом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В результате атаки украинских беспилотников в Нижнем Новгороде получило повреждения здание областного суда. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин в канале в мессенджере МАКС.

«Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область. <…> В Нижним Новгороде повреждения получило здание областного суда. На месте работают специалисты», — уточнил глава региона.

Он также добавил, что несколько дронов сбили. По предварительным данным, в результате атаки на область никто не пострадал. Оперативные службы перевели на усиленный режим работы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ночного удара ВСУ по Севастополю 27 мая повреждения получили 30 домов в разных районах города. Среди них 16 многоквартирных жилых зданий и 14 — частных. Также пострадали 45 автомобилей. Наибольший урон получил восьмиэтажный жилой дом по адресу улица Ластовая, 7.

Всего в муниципальные комиссии уже поступило 120 обращений от жителей города.

