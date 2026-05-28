Полянский: Запад находится на пороге прямого участия в украинском конфликте

Западные страны подошли вплотную к прямому участию в украинском конфликте. Об этом 5-tv.ru заявил представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

«Они вплотную подошли к прямому участию в военных действиях, и, естественно, что, если там размещается прямое производство беспилотников, у нас есть все основания, чтобы наносить по ним удары. Уважаемые наши военные в таких случаях прекрасно знают, что нужно делать», — сказал дипломат.

Он уточнил, что пока страны Запада не пытаются спровоцировать прямой конфликт с Москвой «здесь и сейчас».

«Они сами говорят, что они к нему не готовы. Они для себя ставят задачу подготовиться к этому конфликту в горизонте три, пять, в идеале, семь лет», — уточнил Полянский.

Но при этом на Западе стараются прощупать приделы гибкости и терпения Москвы. Он предположил, что, когда Западу покажется, что предел достигнут, он остановится.

«Проблема в том, что наше терпение и наш гуманизм западные страны зачастую трактуют как проявление слабости. И делают это абсолютно зря», — подчеркнул дипломат.

Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что между Россией и Западом на данный момент нет приемлемого военно-политического фундамента для создания диалога по безопасности. Они должны остановить конфронтационные шаги и учитывать интересы России, тогда получится достигнуть согласия.

