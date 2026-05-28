Путин и Токаев начали переговоры в Астане

Элина Битюцкая
Лидеры обсудят ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества в различных областях и актуальные региональные и международные вопросы.

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали встречу во Дворце независимости в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча лидеров проходит в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Токаев встретил Путина у входа во дворец. Во время церемонии над Астаной пролетели самолеты, окрасившие небо в цвета российского триколора.

Государственный визит российского лидера в Казахстан пролоится три дня. На 28 мая, помимо основного раунда переговоров, в графике значился и неформальный обед президентов тет-а-тет.

Помимо двусторонней повестки, Владимир Путин примет участие в ключевых мероприятиях Евразийского экономического союза. Борт номер один приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане накануне, 27 мая. У трапа самолета российского президента лично встретил Касым-Жомарт Токаев. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что энергетика и военно-техническое сотрудничество станут ключевыми темами на повестке российско-казахстанских переговоров на высшем уровне.

