Десять лет тюрьмы: Андрею Разину предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

Продюсеру Андрею Разину предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

Бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину официально предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Как сообщила kp.ru адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, речь идет о многолетнем использовании фиктивного договора для получения авторских вознаграждений.

По словам юриста, следствие установило, что Разин длительное время опирался на поддельный договор с автором песен коллектива Сергеем Кузнецовым, чтобы получать роялти с популярных хитов. В связи с этим ему инкриминируют преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

«Наказание по указанной статье предусматривает от двух до десяти лет лишения свободы», — отметила адвокат.

Мухтарова-Казарновская также допустила, что Разина в ближайшее время могут объявить в розыск для дальнейшего привлечения к ответственности в российском суде.

Ранее суд в Оренбурге окончательно отклонил претензии Андрея Разина на права к 23 композициям группы «Ласковый май». Документ от 29 декабря 1992 года, на который продюсер ссылался как на основание для получения исключительных прав, признан ничтожным — об этом говорится в судебных материалах, на которые ссылается РИА Новости.

