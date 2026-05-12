Обманули на сотни тысяч рублей: школьники из Челябинской области рискуют остаться без выпускного

Старшеклассники в Челябинской области рискуют остаться без выпускного, а их родители — без денег. Праздник на берегу озера, стоил им сотни тысяч рублей. Но теперь торжество под угрозой: загородный комплекс, где планировалась вечеринка, внезапно начали готовить к сносу. О выпускном кошмаре и шансах вернуть деньги — в материале корреспондента «Известий» Татьяны Балыкиной.

В этом году у Анны Ждановой важное событие — ее ребенок оканчивает девятый класс. Вместе с родителями других учеников они решили провести детям выпускной на природе. Выбрали для торжества парк-отель «Резиденция 888» на берегу озера в Челябинской области. Заранее внесли предоплату, но за несколько месяцев до праздника узнали, что турбаза закрывается.

«Увидели в новостях, что какие-то проблемы начались. Я 29 декабря приезжала сюда повторно, хотела написать сразу заявление на возврат денег. Мне сказали, что все хорошо, вы не переживайте, у нас там по пожарной безопасности только несколько огнетушителей заменим и все будет хорошо», — рассказала пострадавшая Анна Жданова.

Как выяснилось, проблемы у базы отдыха начались еще прошлым летом, когда жители местного СНТ пожаловались в прокуратуру, что комплекс работает незаконно. В декабре суд окончательно признал резиденцию самостроем. Виллы, беседки и банкетный зал — все подлежит сносу.

«Представитель родительского комитета написал им: „Верните пожалуйста деньги, раз проведение у вас невозможно“. На что нам ответили, что деньги нам вернуть сразу же не могут, дают гарантийное письмо, в котором все указано: в какой зал, какого числа, что они сожалеют о предоставленных неудобствах», — поделилась пострадавшая Юлия Нагибина.

Вернуть предоплату за аренду зала клиентам обещали в течение трех месяцев. Крайний срок был 12 апреля, но своих денег родители школьников так и не увидели. Выпускной под угрозой срыва. И в такой ситуации оказались ученики сразу нескольких школ.

«У нас площадка стоила 500 тысяч. Пострадавших десятки человек есть, причем они знали, наверное, что закроются и при этом они брали предоплату за проведение праздников», — заявила пострадавшая Анастасия Вишнякова.

Директор «Резиденции 888» — Марина Гриднева. На связь с клиентами предпринимательница уже не выходит. Вместе с нашей съемочной группой родители школьников приехали на базу отдыха, чтобы добиться хоть каких-то ответов, но двери им не открыли. Гарантийные письма пришлось передать сторожу через забор.

— А вы можете передать руководству, что мы приезжали? — спросили журналисты.

— Ну конечно, передам, если оно появится, — ответил охранник.

Обходным путем обманутые клиенты все же попали на территорию базы отдыха. Оказалось, что большая часть домиков опечатана, а некоторые постройки уже успели демонтировать. Работают только административные здание, но никого из руководства встретить не удалось.

«Видите, вот, везде наклейки — приставы все опечатали. Сейчас не могут снять обременения», — указала корреспондент.

Мужчина, который представился техническим специалистом, позвонил бухгалтеру, а после разговора с ним заявил, что вернуть свои деньги клиенты смогут только после того, как с турбазы снимут судебные обременения. Но потом предложил альтернативу.

«Обременения когда будут снять, или если хотите — имуществом: наборы, телевизоры там, все что угодно», — сказал мужчина.

Подержанная техника не спасет финансовое положение недовольных клиентов. Родителям школьников нужны деньги, чтобы арендовать новое помещение и отпраздновать выпускной. Их дети рискуют остаться без праздника. Тем временем, владелица турбазы продолжает игнорировать жалобы арендаторов. Они были вынуждены обратиться в полицию.

