В Турции пропала россиянка вместе с десятилетним сыном

В Турции месяц ищут пропавшую вместе с десятилетним сыном россиянку

Россиянка Дарья Лучкина и ее десятилетний сын Максим пропали после вылета в Турцию 17 октября, ничего не сообщив родным. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Тридцать два дня родные 32-летней Дарьи пытаются найти следы пропавших в Стамбуле. Девушка месяц не заходила в свои аккаунты в соцсетях. Дарья, взяв с собой минимум вещей и все документы на себя и ребенка, сообщила, что идет с сыном на корпоратив. С тех пор связь с ними прервалась.

Мать Дарьи, Ольга Логинова, в беседе с 5-tv.ru поделилась подробностями поисков.

«17-го (октября. — Прим. ред.) позвонила вечером. Телефон еще работал, но она трубку не взяла», — сообщила она.

Как выяснилось, Дарья и ранее несколько раз резко переезжала по съемным квартирам, когда заканчивались деньги, но всегда возвращалась. Летом она делилась с родственниками мечтой жить за границей, но мать Ольга не придала этому значения.

Родные Дарьи обратились в полицию 20 октября.

«Они сразу сказали: подняли базы — она улетела в Турцию. Заявление написала, но ничего не зарегистрировано», — отчаялась женщина.

Ситуация усугублялась бюрократической неразберихой.

«Мне сказали, что „мы передали дело в транспортную полицию“. Я стала звонить — никакого дела не передавали», — говорит Ольга.

В итоге родственники обратились в российское консульство в Турции, но за месяц поисков никакой новой информации предоставлено не было.

«В Стамбуле сказали, что приняли наше заявление, и пришел ответ, что, мол, передадим. Нам позвонил оттуда представитель, попросил все, чтобы фотографии выслали. И все, больше звонков не было», — продолжила Ольга.

Более того, поведение Дарьи перед отъездом вызывало тревогу.

«Она немножко изменилась. <…> В конце вообще плохо стала кушать, целыми днями в телефоне», — рассказывает мать девушки.

Ольга отметила, что не знает, что и думать в подобной ситуации.

«Я теряюсь в догадках, потому что человек замкнулся. Если бы у нее появился какой-то молодой человек, она бы рассказала. Но она в другой стране, и связь совсем пропала. Такое чувство, будто человека нет», — говорит она.

Расследование осложняется тем, что Дарья была скрытным человеком — даже мать не знала точного адреса ее работы. При этом родные отмечают, что с отцом ребенка, с которым Дарья разошлась десять лет назад, конфликтов не было.

Полиция пока не может предоставить какой-либо существенной информации о местонахождении Дарьи и Максима, а консульство ограничилось регистрацией заявления.

