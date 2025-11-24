Аризонские «Бонни и Клайд» устроили секс-свидание во время кражи из ресторана

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Злоумышленники даже не пытались скрыть лица от камер видеонаблюдения.

Влюбленная пара устроила секс-свидание во время кражи в США

Фото: www.globallookpress.com/Will Seberger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: Влюбленная пара устроила секс-свидание во время кражи из ресторана

Мужчина и женщина, превратившие кражу в секс-свидание, задержаны в американском штате Аризона. Пара не только обчистила кассу заведения после его закрытия, но и вступила в интимные отношения на месте преступления. Об этом сообщает журнал PEOPLE со ссылкой на пресс-службу полиции.

Подозреваемыми оказались 30-летняя женщина и 39-летний мужчина. Их личности оперативно установили благодаря записям камер наблюдения. Злоумышленники даже не пытались скрыть лица. Местные жители узнали пару и указали на них полиции.

Сообщается, что нарушители свободно перемещались по ресторану, осмотрели помещение, а затем предались «любовным утехам». Владельцы ресторана рассказали журналистам, что в ту ночь заведение было разграблено: из кассы пропало примерно 450 долларов (около 35,5 тысячи рублей), а атрибуты интерьера — в частности декоративные розы — оказались испорчены.

Через несколько дней оба были арестованы без сопротивления и помещены в окружную тюрьму.

По данным полиции, женщина обвиняется в краже со взломом, а мужчина — в краже со взломом и хранении инструментов для взлома. При этом эпизод с сексом уголовного состава не образует: как уточнили правоохранители, подобные действия не подпадают под статьи, позволяющие возбудить дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году