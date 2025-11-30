Daily Mail: мужчина не должен принимать от девушки предложение разделить счет

Вечный вопрос: кто должен платить на первом свидании? Эксперт по отношениям из Перта Луэнн Уорд рассказала, какие «сигналы» мужчины и женщины считывают за секунду до того, как официант положит счет на стол. Слова эксперта приводит Daily Mail.

С точки зрения Луэнн, многие мужчины катастрофически неверно интерпретируют момент, когда женщина предлагает разделить счет. Она уверена, что большинство парней принимают предложение буквально — мол, раз сказала «пополам», значит, так и надо. Но в этот короткий промежуток между словами «давай поделим» и рукой, тянущейся к кошельку, на самом деле скрывается небольшой психологический экзамен.

По мнению эксперта, когда женщина делает такой жест, она сигнализирует не про финансы, а про свой характер — что она самостоятельная, справедливая, не пришла за бесплатным ужином и умеет быть партнером. Но дальше начинается самое важное. Мужские действия после этой фразы, по версии Луэнн, показывают женщине, как он видит не только ее, но и самого себя.

Если мужчина соглашается поделить счет, многие женщины считывают это не как признак современной прогрессивности, а как нежелание инвестировать даже в ситуации, где цена вопроса минимальна. По словам Луэнн, оплата первых свиданий говорит не о богатстве, а о символическом жесте: что она достаточно значима, чтобы мужчина сделал первый шаг и проявил инициативу.

Женщина видит в этом устойчивость, зрелость, способность брать ответственность и желание вкладываться до того, как завязываются отношения

Однако когда мужчина принимает предложение «давай пополам», реакция у некоторых бывает куда менее романтичной. Женщина, по словам Луэнн, интерпретирует это примерно как экономию, наличие финансовых проблем и то, что мужчина ничего не понимает в женщинах.

При этом Луэнн предупреждает: женщины тоже не должны ожидать, что мужчина автоматически оплатит счет. Для многих мужчин важно услышать предложение разделить — даже если они все равно собираются отказать и оплатить все сами. Но требовательность или ожидание оплаты заранее может быть воспринято мужчинами так же негативно.

Исследование Университета Чапмана, на которое ссылается эксперт, показало, что значительная часть мужчин прекращает отношения, если женщина никогда не предлагает оплатить счет или внести вклад — что говорит о том, что мужчины тоже считывают ранние «сигналы». Многие современные женщины зарабатывают не меньше мужчин, способны сами покупать себе ужин, но психология ухаживаний развивается куда медленнее, чем технологии свиданий.

По словам Луэнн, и мужчины, и женщины на первом свидании ищут одно и то же: подтверждение, что перед ними человек щедрый, внимательный, способный проявлять участие и баланс «давать-брать». Все сводится к тому, что оба наблюдают за поведением друг друга и пытаются понять, имеет ли смысл идти на второе свидание. И счет на ужин неожиданно стал символом ранней проверки — маленьким, но очень информативным моментом.

