Орбан по видеосвязи примет участие в саммите ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в формате видеоконференцсвязи будет участвовать в саммите Евросоюза (ЕС) по Украине, который пройдет в Луанде. Об этом венгерский премьер написал в социальной сети Facebook*.

«Я буду участвовать в гибридном формате в заседании Евросовета. Думаю, что Европа должна преследовать свои собственные интересы. Война должна быть прекращена, Украине должно быть предложено стратегическое партнерство, и должен быть начат стратегический диалог с Россией», — написал Орбан.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил 22 ноября, что экстренный саммит ЕС по украинскому вопросу состоится 24 ноября в столице Анголы Луанде.

По его словам, он пригласил 27 лидеров стран Евросоюза на внеплановую встречу, которая пройдет на площадке уже запланированного саммита ЕС и Африканского союза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД Венгрии сообщил о планах Европы сорвать мирное урегулирование на Украине.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ