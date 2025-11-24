«Скрытая жемчужина»: умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 193 0

Он играл на саксофоне и флейте.

Умер «скрытая жемчужина» группы ABBA Ян Клинг

Фото: Facebook*/jan.kling

Ушел из жизни музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг, которому было 85 лет. О его смерти сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на сына артиста Маттиаса Клинга.

Музыкант играл на саксофоне и флейте, его партии звучат в альбомах Super Trouper и The Visitors, а флейтовое вступление к хиту ABBA Fernando также принадлежит ему.

Маттиас отметил, что считал отца «скрытой жемчужиной», которая участвовала во множестве известных проектов. Клинг с юности обладал исключительным музыкальным талантом и мог наизусть воспроизвести все соло Чарли Паркера.

Помимо работы с ABBA, Ян Клинг сотрудничал с Бьерном Скифсом, Тедом Гердестадом и другими известными артистами. Обстоятельства и детали его смерти не раскрываются.

Ранее стало известно, что легендарный артист индийского кино Дхармендра, сыгравший за свою более чем 60-летнюю карьеру свыше трех сотен ролей, скончался в Мумбаи на 90-м году жизни. Об этом сообщило агентство PTI, уточнив, что причиной стала непродолжительная болезнь.

Актера называли одним из самых обаятельных и загадочных героев Болливуда, и СМИ отмечают, что его смерть оставила глубокий след в индустрии. Среди самых известных его работ — «Зита и Гита» и «Мой любимый Раджа». Завершенный перед уходом фильм с его участием должен выйти в прокат в декабре 2025 года.

