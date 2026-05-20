Умер академик Вадим Покровский, стоявший у истоков борьбы со СПИДом в России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Он работал с первыми случаями ВИЧ в стране и выявил «нулевого пациента».

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Академик РАН, глава специализированного научного отдела по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский скоропостижно скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 20 мая 2026 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался <…> Покровский Вадим Валентинович», — говорится в заявлении ведомства.

Имя ученого навсегда вписано в историю Центрального НИИ эпидемиологии. Пройдя путь от клинического ординатора до заведующего отделом, он стал признанным лидером в изучении эпидемиологии и лечения одной из самых опасных инфекций современности.

Именно Покровский стоял у истоков противодействия ВИЧ в стране: при его участии в 1980–1990-е годы выявили первого пациента, расследовали внутрибольничную вспышку в Элисте и разработали методологию, которая легла в основу общероссийской сети центров по борьбе со СПИДом.

На протяжении четырех десятилетий академик руководил профильным отделом, оставив после себя свыше 700 научных публикаций, ряд книг, патенты и целую школу учеников.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер художник театра и кино Юрий Устинов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

18:00
Семейные конфликты обходятся продавцам жилья в пятую часть стоимости
17:50
Путин и Си Цзиньпин завершили программу визита беседой за чашкой чая
17:45
Путин заявил об успешной и плодотворной работе в ходе визита в Китай
17:38
«Подарок судьбы»: Диана Гурцкая почтила память мужа в годовщину его смерти
17:30
Воспитателю детского сада в Приморье дали условный срок за ожоги глаз у детей
17:22
Как дома: кадры с Путиным в аэропорту Пекина покорили миллионы пользователей

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Вооружились палками и метлами: под Волгоградом произошла массовая драка между женщинами
Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео