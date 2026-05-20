Умер академик Вадим Покровский, стоявший у истоков борьбы со СПИДом в России

Академик РАН, глава специализированного научного отдела по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский скоропостижно скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 20 мая 2026 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался <…> Покровский Вадим Валентинович», — говорится в заявлении ведомства.

Имя ученого навсегда вписано в историю Центрального НИИ эпидемиологии. Пройдя путь от клинического ординатора до заведующего отделом, он стал признанным лидером в изучении эпидемиологии и лечения одной из самых опасных инфекций современности.

Именно Покровский стоял у истоков противодействия ВИЧ в стране: при его участии в 1980–1990-е годы выявили первого пациента, расследовали внутрибольничную вспышку в Элисте и разработали методологию, которая легла в основу общероссийской сети центров по борьбе со СПИДом.

На протяжении четырех десятилетий академик руководил профильным отделом, оставив после себя свыше 700 научных публикаций, ряд книг, патенты и целую школу учеников.

