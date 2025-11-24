Орбан: Европа хочет продолжать конфликт на Украине

Европа хочет продолжения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после обсуждения саммитом Евросоюза (ЕС) мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине.

«После сегодняшней видеоконференции я могу сказать точно одно. Евросоюз хочет продолжать войну», — отметил Орбан.

По словам венгерского премьера, у Евросоюза (ЕС) нет «ни копейки» на поставку военной техники на Украину и на финансирование функционирования операций страны. Более того, европейские страны не имеют представления о том, где взять деньги.

Виктор Орбан в формате видеоконференцсвязи принял участие в саммите Евросоюза (ЕС) по Украине, который прошел в столице Анголы Луанде. Политик считает, что война на Украине должна быть прекращена, стране должно быть предложено стратегическое партнерство. Также Орбан призвал европейских политиков начать стратегический диалог с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Орбан в формате видеоконференцсвязи примет участие в экстренном саммите Евросоюза по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.