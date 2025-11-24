Заманили обещаниями: что могло случиться с пропавшей в Турции россиянкой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 151 0

Женщина исчезла вместе с десятилетним сыном более месяца назад.

Что случилось с пропавшей в Турции россиянкой

Фото: www.globallookpress.com/Liu Lei

Криминалист Игнатов: пропавшую в Турции россиянку могли продать на органы

Пропавшая в Стамбуле 32-летняя россиянка могла попасть в руки преступников, занимающихся торговлей органами или сексуальной эксплуатацией людей. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, под угрозой может находиться не только женщина, но и ее десятилетний сын.

Эксперт предположил, что женщину могли завлечь обещаниями красивой жизни за границей — внимательного партнера, благополучия и стабильности. По его словам, подобные схемы нередко используют для втягивания россиянок в сексуальную эксплуатацию: жертв отправляют в подпольные заведения, где они вынуждены оказывать интимные услуги за еду или небольшие деньги.

Игнатов также отметил, что не исключен и более жестокий сценарий. Он указал, что преступные группировки могут похищать людей с целью последующей продажи органов на черном рынке, а тела затем утилизируют.

Эксперт выразил тревогу и за судьбу ребенка пропавшей. По его словам, мальчик также может оказаться в опасности и быть втянутым в противоправные практики. Криминалист упомянул, что в европейских странах, включая Турцию, существует спрос на преступления сексуального характера в отношении детей, что делает ситуацию особенно угрожающей.

Ранее сообщалось, что Дарья Лучкина вылетела из Шереметьево в Стамбул 17 октября вместе с сыном Максимом. Родным она сказала, что отправляется на «корпоратив» и взяла ребенка с собой. О каких-либо планах поездки заранее не сообщала; после вылета перестала выходить на связь, телефон отключен, в соцсетях активности нет.

По данным волонтеров и СМИ, в аэропорту Стамбула мать и ребенка встретил неизвестный мужчина на автомобиле. Родственники и участники поисков не исключают, что москвичка могла стать жертвой мошенников.

